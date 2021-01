Salerno imbiancata, ma non è neve: violenta grandinata In pochi minuti il ghiaccio ha ricoperto tetti, strade e giardini

Uno spettacolo inusuale e certamente che non si vede tutti gli anni. Salerno imbiancata nella serata di domenica, ma non per la neve che pure non è mancata negli ultimi tempi.

La città è finita per qualche minuto sotto i colpi di una intensa grandinata. Chicchi di ghiaccio che con particolare violenza si sono abbattutti su Salerno.

Risultato: strade, tetti e giardini imbiancati, automobili "bombardate" con la città che subito si è imbiancata.