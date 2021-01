Punto informativo di Mariconda, ecco i nuovi orari I cambiamenti per venire incontro alle necessità dei cittadini

Il Punto Informativo Territoriale di Mariconda cambia gli orari per venire incontro alle richieste degli utenti. Analizzando le necessità dei cittadini è stata disposta, d'intesa con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, l’apertura dello sportello con le seguenti modalità: dal 7 gennaio 2021, gli orari ed i giorni saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede ddi Via Tanagro 2/B.

"Il Pit è un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini finalizzato a favorire l’accessibilità ai servizi, in particolare sociali, socio-sanitari e socio-economici, nonché alle opportunità di lavoro e formazione esistenti, attivo dal mese di settembre del 2019. Lo Sportello fornisce inoltre un supporto gratuito al cittadino nella richiesta, consegna e ritiro di documentazione prodotta dal Settore Centrale Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Salerno", viene ricordato nella nota stampa di comunicazione del piano territoriale.

"La condizione epidemiologica verificatasi nel corso del 2020 ed il suo protrarsi nel tempo, ha determinato un difficile accesso agli uffici pubblici, i cui servizi sono attualmente scanditi da appuntamenti telefonici e di informazioni che spesso i cittadini hanno difficoltà a gestire. Di conseguenza sono sempre più gli utenti che si recano allo sportello del Pit per ricevere assistenza circa: bonus introdotti dai vari decreti ristori, bonus spesa, spesa sospesa, piatto sospeso, opportunità di lavoro e di formazione, bonus Inps", come disposto dal municipio per lo sportello gestito dalla cooperativa sociale "Fili d'erba".