Salerno "arancione" tornano le file all'esterno dei negozi Ma gli affari non decollano, infuriati gli esercenti

Nell'unico giorno “arancione” prima dell'Epifania a Salerno tornano le file all'esterno dei negozi su Corso Vittorio Emanuele, complice una breve tregua dal maltempo che imperversa da settimane. Primi sconti e promozioni in attesa della partenza ufficiale dei saldi in Campania. In tanti poi stanno acquistando i regali per l'Epifania. Ma questa breve parentesi non risolleva le sorti del commercio messo a durissima prova dalla pandemia. Gli esercenti lamentano la mancanza di un programma chiaro da parte del governo, così come i consumatori che sono destabilizzati da aperture e chiusure improvvise.