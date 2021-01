Salerno, la pastorale giovanile cambia "look" In dirittura d'arrivo il nuovo logo: progetto molto importante per l'arcidiocesi

Inizia il conto alla rovescia per il lancio del nuovo logo dell’ufficio per la Pastorale giovanile Salerno-Campagna-Acerno. A luglio 2020, dopo un anno dal suo ingresso in diocesi, l’arcivescovo Metropolita di Salerno- Campagna-Acerno Andrea Bellandi ha riconfigurato l’ufficio e ha voluto che comprendesse cinque servizi che interagiscono con il mondo giovanile.

Direttore della Pastorale Giovanile e` don Roberto Faccenda, a cui e` stato affidato anche il servizio per la Pastorale della Scuola. Gli altri responsabili dei servizi sono: don Giuseppe Landi per la Pastorale Vocazionale, don Vincenzo Serpe per la Pastorale Universitaria e della Ricerca, don Luigi Piccolo per la Pastorale degli Oratori e don Ferdinando De Angelis per la Pastorale dei Ministranti.

"I cinque servizi lavorano in sinergia, sostenuti da una equipe affiatata e motivata, formata da giovani che si dedicano con impegno ed entusiasmo a testimoniare la fede, guidati da suor Carmela Pedrini, Ancella della Carita`, che da diversi anni li accompagna in questo percorso - si legge nella nota stampa dell'ufficio religioso -. Il nuovo logo, che sara` lanciato nei primissimi giorni del 2021, rende in modo chiaro ed immediato la nuova conformazione degli uffici e allo stesso tempo riprende in modo creativo un elemento architettonico del patrimonio storico-artistico-culturale salernitano".

Svelato a piccole dosi con tre video promo, il countdown terminera` il 6 gennaio prossimo, giorno dell’Epifania, con l’ufficializzazione del logo e il restyling di tutti i canali di comunicazione della Pastorale Giovanile: sito web e pagine social ad essa collegate.