Crolla albero a Torrione, tragedia sfiorata a Salerno Il grosso fusto si è schiantato su alcune auto, è di nuovo polemica sulla manutenzione del verde

Tragedia sfiorata a Salerno, dove un albero di grosse dimensioni è crollato finendo sulla sede stradale. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Torrione, a poca distanza dal centro.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed i dipendenti del settore manutenzione verde pubblico del comune di Salerno. Diversi operai al lavoro per tagliare i rami e rimuovere il grosso fusto, per riaprire in tempi rapidi la circolazione. Allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

Solo il caso ha voluto che in quel momento non ci fosse nessuno, altrimenti potevano esserci conseguenze ben peggiori. Riscontrati comunque alcuni danni alle auto in sosta. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso e andranno avanti per tutta la mattinata sotto la pioggia, sotto lo sguardo preoccupato di residenti ed esercenti della zona.

E non è mancata la polemica. «Ancora una volta si è rischiata la tragedia per la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire il verde pubblico. Alberi pericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione che cadono sulle auto, sui marciapiedi, tra la gente, soltanto per un normale temporale. Così non va, intervenga la Procura».

Lo dichiara in una nota Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come «un conto è l’evento eccezionale come un ciclone inatteso, altro è l’ordinario maltempo di questi giorni invernali, perchè da anni cadono gli alberi, con un pericolo costante sotto gli occhi di tutti, e nessuno fa niente. Occorre intervenire immediatamente perché a questo punto l’incapacità è un delitto», conclude Cammarota, che annuncia iniziative nella commissione trasparenza ed esposti agli organi competenti.