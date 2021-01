Manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Ecco dove

Salerno Sistemi S.p.A. comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Madonna di Fatima, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 7 Gennaio dalle ore 09:30 alle ore 13:00 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Madonna di Fatima da via De Ruggiero a via Trento; via Matteo Avallone; via Michele Guglielmi; via Gianvincenzo Ruggiero; via Antonio Giudice.

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.