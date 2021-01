"C'è un pasto per te": solidarietà grazie a sei ristoranti Il consigliere Polverino: in un momento delicato e difficile come questo, fare rete è fondamentale

"In un momento delicato e difficile come quello che stiamo attraversando, fare rete tra le istituzioni ed i diversi attori economici e sociali è il modo migliore per dare una mano ed essere solidali". Così il consigliere comunale di Salerno, Fabio Polverino, a proposito dell'iniziativa "C'è un pasto per te" che ha dato un tocco solidale durante questa Epifania.

"Il mio ringraziamento va ai titolari dei sei ristoranti salernitani (Doddo e il Presidente, Addò Mammà, Toc Toc, Osteria dall’Oste, Serenella 2, Yane's Churros&Tapas), che hanno aderito all'iniziativa con la preparazione dei pasti. Ringrazio inoltre il presidente del Rotaract Salerno Est Michele Landi e Iolanda Cernera che si sono fatti carico, tra l'altro, della distribuzione dei pasti e dei doni per i più piccoli presso le parrocchie e le famiglie più bisognose", ha aggiunto Polverino.



Su iniziativa del Comune di Salerno (assessorato alle politiche sociali) e del Rotaract Salerno Est e la collaborazione di sei ristoratori sono stati consegnati 500 pasti caldi a famiglie bisognose della città e doni per i più piccoli. Coinvolte anche la Caritas di Salerno e le parrocchie Maria SS. del Rosario di Pompei, Sacro Cuore, Gesù Redentore, Santa Margherita, Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano.