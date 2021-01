Epifania in zona rossa e pioggia: Salerno deserta Quasi tutti chiusi i negozi e i bar anche in centro

La pioggia delle ultime ore e la "zona rossa" imposta dal governo in tutta Italia restituiscono una fotografia spettrale della città di Salerno nel giorno dell'Epifania. Un'immagine inconsueta e desolante. Quasi tutti chiusi i negozi e i bar nei rioni della zona orientale e anche sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele. Vuoti i parcheggi.

Pochissime le vetture in strada. Le persone hanno deciso di rispettare le disposizioni anti pandemia, scoraggiate anche dal clima. In pochi si avventurano in strada, ad eccezione di qualche runner.

Il maltempo e la proroga dell'allerta meteo della protezione civile su tutta la regione hanno spinto ad abbassare le serrande anche gli esercenti che potevano restare aperti secondo il dpcm, nonostante le grandi difficoltà incontrate anche in questi giorni di festa dagli imprenditori.