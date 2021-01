Salerno: partita la pulizia della foce del torrente Fusandola Il comune: "Si sta procedendo anche con la pulizia del fiume Irno, del letto del torrente Fuorni"

Il comune di Salerno ha comunicato che nella giornata di oggi sono stati avviati i lavori di pulizia della foce del torrente Fusandola, che fanno parte degli interventi di manutenzione delle aste fluviali che l'amministrazione Comunale sta portando avanti in questi mesi.

“Proprio grazie a questi interventi, effettuati con cadenza regolare, - precisano dall'Ente - il funzionamento idraulico ha tenuto nonostante la straordinarietà delle piogge di questi giorni.

In questi mesi si sta lavorando, tra le altre cose, anche alla pulizia del fiume Irno, del letto del torrente Fuorni e dell'area di via Rafastia con la pulizia della grigliatura di contenimento.

Anche in un delicato momento come questo, continuiamo il lavoro già in programma per la Nostra Città e, contemporaneamente, avviamo progetti per realizzare la Salerno di domani. Siamo pronti a ripartire”.