Il Covid uccide ancora: due vittime nella Valle dell'Irno Dopo Baronissi lutti anche a Pellezzano e Mercato San Severino. Oggi sono 182 i nuovi positivi

La provincia di Salerno piange altre due vittime per Coronavirus. Dopo i decessi registrati a Baronissi e Pontecagnano Faiano, in giornata altri due lutti hanno colpito le comunità della Valle dell’Irno. A Mercato San Severino è deceduta una donna residente nella frazione di Ciorani. «Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità», il cordoglio del sindaco Antonio Somma, affranto per la decima vittima che ha colpito la sua città. A Mercato San Severino, tra l’altro, oggi sono stati individuati altri 8 casi positivi per un totale di 89 cittadini che hanno contratto il Covid.

Un altro lutto ha colpito la comunità di Pellezzano dove ha perso la vita un cittadino che era risultato positivo al virus. È la settima vittima dall’inizio della pandemia, mentre con i quattro positivi riscontrati oggi sono 40 i cittadini contagiati.

Nel Salernitano, secondo i dati dell’unità di crisi regionale, sono 182 i nuovi positivi riscontrati su tutto il territorio provinciale.