Boom di contagi a Maiori: il sindaco dispone la "zona rossa" Dopo i 14 casi di ieri chiuse chiese ed uffici comunali, la scuola non ripartirà in presenza

L'aumento dei casi positivi in Costiera Amalfitana ha fatto scattare misure restrittive nel comune di Maiori dove soltanto ieri si sono registrati 14 nuovi casi che hanno fatto salire a 52 il numero dei cittadini contagiati. Il sindaco Antonio Capone, per provare a contenere la curva epidemiologica, ha disposto una sorta di lockdown fino a domenica prossima. In particolare, da domani e fino al 17 gennaio 2021 sarà disposta: la chiusura degli uffici comunali,con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente in materia; la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti come da prescrizioni del governo centrale; la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso elusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri; la chiusura dei circoli sociali nonché del parco giochi al fine di evitare l’insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone; la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale nella giornata del venerdì. Sarà, inoltre, vietato: effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi; effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l’applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente. Le attività commerciali dovranno garantire accessi contingentati laddove le dimensioni dei locali non assicurino il rispetto del distanziamento dei clienti consentendo pertanto ingressi singoli. Bar e ristoranti nonché di tutti gli esercizi commerciali assimilati potranno lavorare elusivamente con la modalità dell’asporto e della consegna a domicilio. Fino a domenica prossima, inoltre, è stato disposto lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale.