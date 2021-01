«La scuola è a scuola», continua la mobilitazione anti-Dad Domani manifestazione in piazza San Francesco con studenti e docenti

«La scuola è a scuola». È il grido d'allarme lanciato dal coordinamento Scuole Aperte Salerno che anche domani scenderà in piazza, proseguendo la mobilitazione per richiedere la riapertura in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado.

Domani mattina (lunedì 11 gennaio) continueranno le lezioni in strada di studenti e docenti delle scuole cittadine. Alle 8.15 in piazza San Francesco, studenti e docenti si collegheranno in DaD con le proprie classi nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid. Da martedì, invece, la mobilitazione si sposterà nella zona orientale della città nel parco di via Galloppo.