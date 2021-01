Covid, Salerno Mobilità "monitora" i suoi dipendenti La Filt-Cgil: "Buone pratiche per la tutela della salute dei lavoratori"

"Dopo la nostra richiesta, inviata congiuntamente alla Fp e alla Filctem Cgil, a tutte le partecipate pubbliche del comune di Salerno, la società Salerno Mobilità da domani, 12 gennaio, ha intenzione di monitorare i propri lavoratori in relazione all’epidemia da Covid. La pandemia ha evidenziato la grande importanza dei lavoratori dei trasporti che sin dalla fase “uno” hanno contribuito, con grande senso di responsabilità e spirito di servizio a mandare avanti il Paese». Così, in una nota, il segretario del sindacato di categoria, Gerardo Arpino.

"Iniziative come quella della Salerno Mobilità rappresentano quelle buone pratiche assolutamente indispensabili per contrastare i rischi a cui sono esposti gli ausiliari del traffico. Ci auguriamo che anche le altre Società partecipate ne possano seguire l’esempio perché la sicurezza non può essere vista come un costo ma come una primaria necessità", conclude l'esponente della Filt Cgil.