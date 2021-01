Al via a Salerno il bando Anci "Fermenti in Comune" Incentivare l'attivazione di progetti che coinvolgano i giovani in politiche di sviluppo locale

Si intitola "Fermenti in Comune" il bando rivolto ai giovani a cui il Comune di Salerno, attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, ha deciso di partecipare. Si tratta di una iniziativa promossa dall'Anci - l'Associazione Nazionale del Comuni Italiani - per incentivare l'attivazione di progetti che coinvolgano i giovani nelle politiche di sviluppo locale.

Per i Comuni capoluogo come Salerno il bando mette a disposizione fino a 200mila euro. Le proposte possono essere presentate fino al 21gennaio. Questa opportunità sarà rivolta principalmente alle associazioni del territorio il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.

"Esprimo una duplice soddisfazione - dichiara l'Assessore Mariarita Giordano - sia come amministratore comunale che come membro della Commissione politiche Giovanili di Anci. In questo momento storico dare una possibilità nonché una risposta chiara riguardo l'investimento su forze ed intelligenze under 35 è stato un traguardo importante. Mi auguro ci sia un favorevole riscontro e che sia, questa, una nuova partenza per i ragazzi, soprattutto densa di opportunità, dopo i sacrifici dell'ultimo anno".