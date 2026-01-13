Lo scorso 9 gennaio, a Nocera Inferiore, i carabinieri della locale Stazione, con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato un 19enne, indagato per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio". A seguito di controlli effettuati sul territorio, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 120 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.
Nocera Inferiore, trovato in possesso di 120 grammi di hashish: nei guai 19enne
Operazione dei carabinieri per contrastare lo spaccio di stupefacenti
Nocera Inferiore.