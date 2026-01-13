Pontecagnano Faiano, 17enne trovato in possesso di droga: arrestato E' stato tradotto presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli

A Pontecagnano Faiano i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 17enne del luogo indagato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Il giovane, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, un telefono cellulare, un coltello a serramanico nonché la somma in contanti di 40 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato tradotto presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli.