Continuano i lavori sulla SS 18 fra Salerno, Cava e Vietri Gli interventi di messa in sicurezza prevedono anche la realizzazione della nuova segnaletica

La Provincia di Salerno prosegue i lavori per la messa in sicurezza del tratto della SS 18 che è in gestione provinciale e che attraversa i Comuni di Salerno, Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare.

“Il tratto in questione - dichiara il Presidente Michele Strianese - è quello che parte dalla località Molina di Vietri e porta al Viadotto Gatto dove, proprio in questi giorni, si sta cominciando la fresatura del vecchio manto stradale e la realizzazione del nuovo.

Un’importante opera di messa in sicurezza stradale che ha previsto anche la realizzazione di una rete fognaria sottoposta al marciapiede laterale di monte, che ha lo scopo di incanalare le acque di pioggia ed evitarne il ristagno sulla piattaforma stradale.

Si procederà poi con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Ci scusiamo per i disagi ai cittadini, spesso si lavora di notte, ma non sempre è possibile per le bassissime temperature di questi giorni.”