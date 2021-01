Vaccini anche agli studenti dell'Università di Salerno Per gli iscritti a Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e professioni sanitarie

Si è completata oggi la vaccinazione degli studenti del III, IV, V e VI anno di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, di tutti gli studenti delle professioni sanitarie e di tutti i dottorandi, borsisti e specializzandi del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell'Università di Salerno, che sono tenuti a svolgere attività di tirocinio pratico-ospedaliero presso l'A.O.U. "Ruggi d'Aragona".

Con la copertura vaccinale raggiunta oggi, attraverso le circa 700 dosi somministrate «si può prevedere per loro - dichiara il direttore del Dipartimento, Carmine Vecchione - la ripresa delle attività didattiche e di tirocinio in presenza già tra un mese, tempo necessario alla completa formazione delle difese immunitarie specifiche. Un plauso anche alla dottoressa Rosa Oro per aver organizzato la giornata odierna».