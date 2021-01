"No dad", la protesta va avanti: ancora lezioni in piazza A Salerno studenti e professori si sono ritrovati al Parco di Via Galloppo

Una mobilitazione costante, quotidiana, che non si ferma. Anche questa mattina il coordinamento "No dad" di Salerno ha voluto testimoniare la necessitò di sollecitare un rientro immediato in classe.

Dopo Piazza San Francesco e Largo Conforti, studenti e docenti si sono ritrovati al parco di Via Galloppo a Torrione. Armati di telefonini e auricolari, hanno tenuto una lezione a distanza, nonostante il freddo e la pioggia. Una scelta chiara per ribadire la volontà di interrompere la lunga parentesi della didattica a distanza e di rientrare, in sicurezza, in aula.