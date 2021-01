La scuola riapre, ma al liceo Regina Margherita è scontro Santoro: gli studenti chiedono dignità e il rispetto degli standard minimi di sicurezza

"Il rientro in classe al tempo del Covid è tra gli argomenti più dibattuti delle ulime settimane ma a Salerno alle problematiche insorte al dilagare della pandemia se ne uniscono altre ataviche, in particolare di carattere strutturale. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda il Liceo Regina Margherita". Così il consigliere al Comune e alla Provincia di Salerno, Dante Santoro.

"Gli studenti del Liceo Regina Margherita con le rispettive famiglie chiedono dignità e soprattutto rispetto degli standard di sicurezza minimi, una scuola che quando riaprirà ancora non avrà un’uscita di sicurezza è un qualcosa di inaccettabile - evidenzia a riguardo Dante Santoro -, Porterò la voce di chi chiede il rispetto dei diritti al Comune ed in Provincia, sveglieremo dal sonno chi non interviene. Sostengo la petizione lanciata dagli studenti e invito caldamente a sostenerla", conclude il consigliere.