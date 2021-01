Il Covid uccide altri tre anziani nel Salernitano Lutto a Baronissi, Polla e Contursi

La curva dei contagi da qualche giorno sembra essersi stabilizzata. Ma in provincia di Salerno non si arresta il numero dei decessi. Altre tre persone nelle scorse ore hanno perso la vita. Baronissi piange la scomparsa di una 77enne: la donna, già affetta da patologie, era ricoverata nel reparto di Neurologia del Ruggi dove nei giorni scorsi si è infiltrato il virus, provocando diversi contagi. La donna, dopo essere risultata positiva, era stata trasferita al Da Procida ma il Covid non le ha lasciato scampo. Altri due decessi si sono registrati nella zona a sud: a Polla si è spento un 75enne che era ricoverato al Curto; ad Agropoli, invece, ha perso la vita un 86enne di Contursi. Nelle ultime ore, inoltre, la provincia di Salerno ha fatto registrare altri 161 contagi: un numero in linea con i giorni precedenti ma che comunque non lascia tranquilli.

Intanto, nonostante il passaggio in zona gialla, non si allenta la task force delle forze dell'ordine: nell'ultima settimana sono state controllate 6883 persone e 2167 esercizi commerciali; 81 cittadini sono stati multati perché senza mascherina e 4 per non aver osservato la quarantena. Nove esercizi commerciali, invece, sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.