Covid, focolaio in una casa di riposo di Albanella: 35 contagi Nel complesso sono 122 i nuovi positivi in provincia di Salerno

Allerta alta nel comune di Albanella, in provincia di Salerno, per un focolaio che è scoppiato in una casa di riposo. Sono 35 i tamponi risultati positivi al Covid tra pazienti ed operatori della struttura. Il sindaco Rosolino Bagini è in stretto con la direzione sanitaria della casa di riposo ed ha messo a disposizione la protezione civile comunale per qualsiasi evenienza. Nel complesso sono 122 i nuovi positivi in provincia di Salerno con il picco (29) che ha interessato proprio il capoluogo di provincia.