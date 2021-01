Sala Abbagnano: al via gli interventi del comune Il sindaco Napoli: "Si traccia un percorso per la manutenzione viaria e fognaria"

Con delibera di giunta è stato costituito tra l'Amministrazione comunale e la Salerno Sistemi S.p.A. un gruppo di lavoro per la ricognizione delle sedi stradali adibite a pubblico transito e della rete fognaria in località Sala Abbagnano. "Si traccia, così, - ha sottolineato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - un percorso per la soluzione delle problematiche di manutenzione viaria e fognaria.

Come sempre l'Amministrazione è vicina a tutti i quartieri di Salerno e ai suoi cittadini, infatti, quando si lavora in sinergia si ottengono grandi risultati. Siamo sempre aperti al dialogo con i nostri concittadini e con i Comitati di quartiere, punto di riferimento indispensabili per il territorio. La nostra amministrazione ascolta, recepisce e agisce. Fa fatti e non chiacchiere".