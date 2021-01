Sant'Eustachio: distribuite ecopalette per i cani L'iniziativa, promossa dal comune, premia la sensibilità ambientale

È iniziata questa mattina la distribuzione di 5.000 ecopalette ai possessori di cani residenti a Sant'Eustachio. L'iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e Salerno Pulita, ha premiato la sensibilità ambientale mostrata nei mesi scorsi dai cittadini del quartiere.

Hanno preso parte all'evento il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno, i tre consiglieri comunali promotori Rocco Galdi, Sara Petrone e Fabio Polverino, e l'amministratore unico di Salerno Pulita Antonio Ferraro. Hanno partecipato anche delegazioni di Giovani Democratici, Legambiente e Voglio un mondo pulito.

Le ecopalette in carta riciclata consentono, con un semplice ed immediato gesto, di raccogliere le deiezioni canine e di contribuire così al mantenimento del decoro degli spazi pubblici.

"Questa campagna - ha dichiarato il Sindaco Napoli - mira a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di acquisire alcuni comportamenti quotidiani nel rispetto dell'ambiente che ci circonda. Grazie a Salerno Pulita per la disponibilità che ha mostrato nel cogliere questa sfida che ha lo scopo di creare un momento di condivisione tra cittadini e amministrazione".

"Con questa iniziativa - ha aggiunto l'Assessore Caramanno - l'Ente dimostra la sua vicinanza a tutti gli amici dei cani e la gratitudine nel compiere un gesto di grande rispetto per la nostra città. La soluzione proposta è completamente ecologica ed ecosostenibile, trattandosi al 100% di carta riciclata post consumo, che non richiede l'utilizzo aggiuntivo di alcun altro arnese ed elimina il disagio nel tenerla con sé fino al cestino più vicino".

"In un ambiente sano, pulito, in cui ci sia rispetto per la natura e amore per il verde pubblico il contributo dei cittadini è fondamentale - hanno spiegato i consiglieri Galdi, Petrone e Polverino, che hanno sollecitato e promosso l'iniziativa - Pertanto, se davvero amiamo i nostri amici a quattro zampe, non esitiamo a raccogliere i loro escrementi. Attraverso la sensibilizzazione e il senso civico miglioriamo insieme la nostra città rendendola più bella, accogliente, pulita, gradevole".