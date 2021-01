Pioggia e raffiche di vento: a Salerno crolla grosso albero Paura in via Vinciprova, Cammarota presenterà un esposto in Procura. Danni anche in provincia

Il maltempo ha imperversato per ore su tutta la provincia di Salerno. Pioggia battente e raffiche di vento hanno provocato seri disagi e pericoli. A Salerno in via Vinciprova le folate hanno spezzato un grosso albero che ha invaso completamente la carreggiata. Fortunatamente in quel momento nessun'auto stava transitando. La strada è stata liberata in poco tempo ma la vicenda ha sollevato un vespaio di polemiche. «Nonostante le continue denunce, anche oggi un grosso albero si è abbattuto in via Vinciprova e solo il caso ha evitato il peggio. Ora però basta, a fronte della evidente mala gestio dell’amministrazione comunale, intervengano il Prefetto e la Procura prima che ci scappi il morto», hanno sottolineato in una nota il consigliere comunale di opposizione e presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota e Matteo Marchetti del Codacons. Nelle prossime ore entrambi provvederanno a inoltratare una denuncia al Prefetto e alla Procura della Repubblica «perché ormai l’emergenza legata all'incapacità e all’inerzia dell’amministrazione comunale è di ordine pubblico e investe l’incolumità e la sicurezza dei cittadini». Disagi e paura anche nel resto della provincia: a Tramonti, in Costiera Amalfitana, il forte vento ha abbattuto un ponteggio che era stato montato attorno ad un fabbricato. A Cava de' Tirreni, invece, il vento ha portato via una lastra d'asfalto da un tetto. A San Pietro al Tanagro, infine, si registrano danni per la pioggia che ha provocato uno smottamento lungo la strada che conduce a San Rufo.