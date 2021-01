Tanagro, Sele, Cilento e Vallo di Diano: nuova allerta gialla L'allarme della protezione civile: notte di paura a Sassano, famiglie salvate col gommone

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato e ampliato l'allerta meteo in atto sull'intero territorio per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate, integrandola, dalle 16 di oggi, con il rischio idrogeologico e idraulico di livello Giallo per le zone 6, 7, 8. Coinvolte, in particolare, Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro e Basso Cilento.? L'avviso di criticità è valido dal pomeriggio fino alle 6 di martedì mattina.

Previsto dunque un ulteriore peggioramento sui settori meridionali della provincia di Salerno, già messa a dura prova dal maltempo che non sta dando tregua. Preoccupazione soprattutto per i corsi d'acqua, ingrossati dalle abbondanti precipitazioni.

E quella trascorsa è stata una notte di autentico terrore per diverse famiglie di Sassano. Il fiume Tanagro ha infatti rotto gli argini e allagato i terreni. Per portare in salvo le persone rimaste prigioniere dell'acqua si è reso necessario l'intervento di gommoni e mezzi speciali. Volontari e soccorsi al lavoro tutta la notte.

La protezione civile regionale ha raccomandato alle amministrazioni comprese nella nuova allerta gialla di "attivare inoltre tutte le misure atte a contrastare il rischio idrogeologico ed idraulico".