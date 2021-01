Polizia municipale e protezione civile davanti alle scuole Lo annuncia il Comune di Salerno

Continua il graduale ritorno in aula degli studenti di Salerno. Stamani è toccato a tutte le Scuole Elementari ed alle Scuole Medie. La Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno attivato un programma di presenza e di presidio di fronte agli istituti scolastici con particolare riguardo per quelli più frequentati e/o in zone maggiormente trafficate.

“È stata registrata qualche situazione problematica – fanno sapere dal Comune in una nota - dovuta molto probabilmente anche all'ansia del ritorno a scuola per tante famiglie e studenti. Già da domani si confida in un deciso miglioramento della situazione grazie ai piani predisposti per i singoli istituti dai dirigenti scolastici ed al supporto di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Appare a tutti evidente che spetta a ciascuno assumere comportamenti responsabili per scongiurare ogni forma di pericoloso assembramento durante l'entrata e l'uscita dai plessi. Si confida, pertanto, nella massima collaborazione di tutti (genitori, alunni, insegnanti,personale non docente) per mantenere ordine e distanze di sicurezza affinché sia conseguito il comune risultato del ritorno sicuro in aula” si conclude l'appello del Comune.