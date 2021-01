Conclusi lavori alla rete idrica:resta l'acqua in alcuni rioni La sospensione riguarda zone già interessate dallo stop alla fornitura

Salerno Sistemi S.p.A. rappresenta che, in riferimento al comunicato inviato in data odierna in merito all’interruzione idrica dell’ASIS, grazie ad un’anticipata conclusione dei lavori di riparazione, nonché alle manovre effettuate sulla rete idrica da Salerno Sistemi S.p.A. e all’accumulo di acqua nei serbatoi, non sarà più necessario interrompere l’erogazione idrica prevista per le ore serali odierne nelle seguenti zone:

SANT’ EUSTACHIO – QUARTIERE ITALIA – QUARTIERE EUROPA – PICARIELLI –

SANTA MARGHERITA – PASTENA – PONTE GUAZZARIELLO – TORRIONE – FELLINE –

CASARSE – LAURO – VIALE DELLE GINESTRE

Si precisa che il ripristino dell’erogazione idrica per le zone alimentate direttamente con condotta adduttrice dell’acquedotto del Basso Sele e, pertanto, già interessate da interruzione della fornitura a seguito dei richiamati lavori dell’ASIS, è previsto al più tardi per le ore 23:00:

VIA MONTICELLI (parte alta)

VIA ZOCCOLI (parte alta)

Via S. NICOLA DEL PUMBOLO (parte alta)

VIA CIOTOLI (parte bassa)