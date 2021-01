Covid, Castelnuovo Cilento, positivo un neonato A darne notizia il sindaco, otto nuovi casi nel comune

Ore di apprensione a Castelnuovo Cilento dove non si fermano i contagi da Covid 19, tra le otto persone risultate positive in queste ore c'è anche un neonato. A darne notizia il primo cittadino Eros Lamaida. "Ci sono otto nostri concittadini in isolamento perchè affetti da Covid 19. Tra loro, un piccolo capolavoro di uomo di pochissimi mesi di vita. Stanno tutti bene. Rimaniamo come siamo, umani. Castelnuovo Cilento c'è" conclude la fascia tricolore del comune salernitano.