Salerno, ripascimento. Il sindaco: "Un'opera formidabile" Sopralluogo questa mattina nello spazio antistante il litorale di Mercatello

Continuano i lavori di ripascimento del litorale salernitano, questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli ha effettuato un sopralluogo nel tratto di spiaggia di Mercatello, altezza Miramare, insieme all'assessore all'urbanistica, Mimmo De Maio, al deputato Piero De Luca, al consigliere regionale Tommaso Pellegrino. “Sono immagini di struggente bellezza, è un'opera formidabile, che non finisce qui.

I lavori saranno ultimati a febbraio” ha detto la fascia tricolore. L'iniziativa continuerà con altri due lotti, fino alla spiaggia di Santa Teresa”. Cambiamenti importanti per la città come sottolinea anche il deputato Piero De Luca che precisa: "Cambieranno l'immagine e il futuro di Salerno. Avremo uno spazio di balneazione finora inesistente, restituito alla città. La città del futuro avrà turismo e balneazione come elementi di sbocco e di sviluppo. Inoltre evitiamo l'erosione della costa, a tutela dell'ambiente”.