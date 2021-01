Maiori, "Con la signora Antonietta va via un pezzo di storia" Il cordoglio del sindaco Capone dopo la morte della 78enne positiva al Covid

Anche il sindaco di Maiori Antonio Capone ha voluto esprimere la sua vicinanza e il dolore per la morte della signora Antonietta Fortezza, la titolare dello storico ristorante mammato, morta a 78 anni dopo aver contratto il Covid 19.

“Con la tragica scomparsa della signora Antonietta Fortezza va via purtroppo un pezzo fondamentale di storia della ristorazione maiorese. Per anni la signora Antonietta non ha semplicemente deliziato i palati di innumerevoli generazioni di ospiti, ma ha autenticamente trasmesso i valori della cucina di Maiori e della Costiera.

Lo ha fatto con semplicità, discrezione, ma soprattutto con passione totale e con un’etica del lavoro encomiabile. Il vuoto che lascia è compensato dalla marea di ricordi che consegna a tutta la cittadinanza. Ne sono prova le sentite testimonianze d’affetto che in queste ore i maioresi le stanno tributando e alle quali associo il mio più accorato e sincero omaggio.

Al caro amico Mario Ruggiero e a tutta la famiglia Mammato esprimo la mia vicinanza, interpretando il sentimento di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità maiorese”.