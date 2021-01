Ex Tribunale di Salerno: no alla svendita dei locali La proposta di Vicinanza, Cisal: “Sì al trasloco degli uffici della prefettura”

Gli uffici della prefettura nei locali dell'ex Tribunale di Salerno. Questa la proposta di Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici, sugli spazi del "Palazzaccio" salernitano. "Da anni si discute di questa convivenza tra prefettura e questura di Salerno che ovviamente, seppur nel massimo rispetto, riduce gli spazi del palazzo di piazza Amendola. Ecco perché sarebbe opportuno ospitare, almeno in una parte dell'ex Tribunale, spostare la maggior parte degli uffici della prefettura, facendo rimanere nella sede storica soltanto l'alloggio destinato al prefetto".

In questo modo, secondo Vicinanza, si potrebbero scacciare le ipotesi di vendita ai privati. "L'ex Tribunale di Salerno deve restare memoria storica di tutta la provincia e come tale va destinato alle istituzioni e iniziative culturali. Svenderlo sarebbe un errore gravissimo. Auspico che i parlamentari salernitani facciano pressione al ministero della Giustizia affinché non avvenga mai l'ennesima speculazione edilizia in città".