Salerno: sole e caldo, pieni Corso e Lungomare Affollati bar e ristoranti in città

Una bella giornata di sole in zona gialla e con i saldi e Salerno si riempe di visitatori. Folla in città, così come in bar e ristoranti di Lungomare e sul Corso Vittorio Emanuele.

Tanti i bambini vestiti da carnevale che hanno affollato la spiaggia di Santa Teresa, presidiata comunque dalle forze dell'ordine che stanno monitorando la situazione per evitare assembramenti. Pieni i parcheggi in centro e traffico e disagi alla viabilità. Ultime ore di relax e passeggiate prima del repentino cambiamento del tempo, la protezione civile ha diramato infatti da stasera un'allerta meteo per piogge, temporali e raffiche di vento valevole a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania.

Il livello di criticità è Arancione sulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;) dove i temporali potranno essere anche forti dando luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso e Gialla sul resto del territorio con rischio idrogeologico localizzato. Su tutte le zone si verificheranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale anche intenso.