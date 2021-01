Scuole: stop in due comuni salernitani. E un liceo non riapre A Serre sono finiti in quarantena 45 bambini. E il "Regina Margherita" prosegue con la Dad

La ripresa in presenza delle attività didattiche continua ad essere frenata dal Covid. Proprio la diffusione dei contagi tra gli alunni ha spinto i sindaci di alcuni comuni del Salernitano a disporre la sospensione delle lezioni in presenza e il ritorno alla Dad. A Giffoni Sei Casali il sindaco Francesco Munno ha disposto la sospensione delle attività in presenza fino al 12 febbraio in seguito ad alcune positività emerse tra gli alunni della scuola primaria e della secondaria. Stessa decisione, ma fino al 10 febbraio, è stata presa dal sindaco di Serre, Franco Mennella. A risultare contagiato è stato un bimbo della scuola elementare che utilizza anche il pullmino per raggiungere l'istituto. A seguito della ricostruzione dei contatti, dunque, sono stati messi in quarantena 45 bambini che dovranno essere sottoposti a tampone.

Niente ritorno in classe nemmeno per gli alunni del liceo statale Regina Margherita di Salerno. La dirigente Angela Nappi “in relazione alla presenza di un caso positivo di Covid tra il personale in servizio” ha disposto “la temporanea chiusura dell’Istituto sino a diverso avviso”. Le attività didattiche proseguiranno a distanza.