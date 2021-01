Salerno, sconti per ciechi ed ipovedenti: l'iniziativa Fenailp Una campagna di sensibilizzazione con l'Anpvi. Pecoraro: giusto svolgere anche un ruolo sociale

"Noi guardiamo oltre": è questo lo slogan scelto dalla Fenailp per la campagna di sensibilizzazione organizzata con l'Anpvi - Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti della provincia di Salerno.

I commercianti associati alla Fenailp che aderiscono a questa iniziativa esporranno nella propria vetrina una locandina che indicherà la loro partecipazione e praticheranno agli associati all’Anpvi uno sconto del 10% sugli acquisti.

L’idea è nata dalla collaborazione con la oresidente Rita Perruolo ed il suo vice Ivano Amato, da sempre impegnati per la tutela dei diritti delle persone cieche ed ipovedenti, con il presidente della Fenailp Sabato Pecoraro.

"La Fenailp deve svolgere il suo ruolo anche nel sociale - afferma il presidente Sabato Pecoraro - con questa iniziativa vogliano dare un piccolo segnale ma di aiuto concreto a quanti, quotidianamente vivono nelle loro famiglie questa disabilità".

Che poi continua: "Ci auguriamo che questa collaborazione non sia occasionale ma possa proseguire nel futuro con altre iniziative. Siamo certi che nonostante il periodo di grande difficoltà per tutti, molti colleghi vorranno partecipare facendo pervenire la loro adesione alla nostra sede in Via Poseidonia 165 ed alla mail: provincialesalerno@fenailp.it".