Nonno Gaetano, 100 anni a marzo, primo vaccinato a Teggiano 34mila in tutta la provincia di Salerno gli ultra ottantenni che riceveranno il siero anti Covid

Compirà 100 anni a marzo, è stato tra i primi vaccinati contro il Covid questa mattina nel Vallo di Diano, a Teggiano, al centro Saut. Nonno Gaetano, originario di Padula e reduce della Seconda guerra mondiale, non appena gli è stato detto che era stato inoculato il siero ha risposto: “Non ho sentito nulla, già fatto?”. 120 gli anziani che stanno ricevendo il siero anche all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, dove non sono mancate lacrime e emozione, tra gli accompagnatori dei nonnini in fila. Saranno 34mila gli ultra ottantenni che saranno vaccinati nei prossimi giorni in tutta la provincia.