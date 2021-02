Can Yaman e Diletta Leotta: amore in Costiera La coppia ha trascorso San Valentino nella Divina

La presentatrice televisiva Diletta Leotta e il noto attore turco Can Yaman hanno scelto la Costiera Amalfitana per trascorrere il loro San Valentino. A rivelarlo proprio la Leotta che ha pubblicato uno scatto su Instagram che li ritrae al tramonto a Maiori. La nuova coppia ha scelto proprio questo come primo scatto che li ritrae insieme dopo settimane di gossip e pettegolezzi. I due avrebbero pranzato in un noto ristorante in riva al mare, per poi trascorrere anche la serata insieme.