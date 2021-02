Aumentano i contagi, scuole chiuse a Vietri e Sarno Le nuove ordinanze dei sindaci

Sale il numero delle persone positive al Covid-19 in provincia di Salerno. In via precauzionale, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha firmato nella giornata di ieri, una nuova ordinanza sindacale che dispone la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, fino al 27 febbraio, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli Dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto. Chiuse anche tutte le ludoteche sul territorio comunale "Possono essere paragonate alle scuole d'infanzia, in quanto potrebbero essere causa della nascita di focolai di contagi" Si legge nel documento.

Provvedimento analogo anche nel comune di Vietri sul Mare dove il sindaco Giovanni De Simone ha diposto la chiusura delle scuole da da lunedì 22 a giovedì 25 febbraio. "Purtroppo, in attesa dei tamponi che saranno fatti lunedì ad una parte della popolazione scolastica, visto anche l’aumento esponenziale tra i più giovani di casi positivi al virus, in via precauzionale abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sul territorio vietrese", ha annunciato Giovanni De Simone, sindaco di Vietri.