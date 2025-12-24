Cava, il sindaco Servalli: "Tante difficoltà in questi anni ma andiamo avanti" Il messaggio durante lo scambio di auguri nell'aula consiliare

Tradizionale scambio di auguri nell’aula consiliare “Sabato Martelli Castaldi”, a Palazzo di Città, del sindaco Vincenzo Servalli, insieme a don Rosario Sessa, con i dipendenti comunali.

“Sono il cuore dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco – dalla dirigenza a tutte le articolazioni degli uffici, dimostrando, pur nelle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi anni, impegno e professionalità al servizio della città, a tutti loro rivolgo i miei apprezzamenti e ringraziamenti”.

Presenti anche gli Ispettori Ambientali, coordinato da Livio Trapanese, che ogni giorno contrastano il fenomeno degli sversamenti abusivi dei rifiuti.

“Sono encomiabili per la loro attività svolta in maniera volontaria e gratuitamente, e per questo vanno ringraziati non solo dal sindaco ma da tutta la città – afferma Servalli – con il nuovo anno avvieremo anche il nuovo bando per aumentarne il personale”.