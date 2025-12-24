Baronissi, ok al bilancio di previsione. La sindaca: "Tasse invariate" Petta: manovra responsabile per garantire servizi e opere pubbliche in città

Il consiglio comunale di Baronissi ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, gli strumenti fondamentali che definiscono le linee strategiche, economiche e operative dell’Ente per il prossimo triennio. Un bilancio che si caratterizza per solidità finanziaria, rispetto rigoroso delle norme contabili e una forte impronta politica coerente con il programma di mandato dell’amministrazione. Lo rende noto palazzo di città.

"Il documento finanziario è stato redatto nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, consentendo all’Ente di programmare con anticipo ed evitare il ricorso all’esercizio provvisorio. Pur trattandosi di un bilancio definito “tecnico”, esso recepisce pienamente gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, risultando a tutti gli effetti un bilancio politico, orientato allo sviluppo e al benessere della comunità. Il bilancio di previsione ammonta complessivamente a 13,9 milioni di euro per la spesa corrente, mentre le spese di investimento superano i 15,9 milioni di euro, grazie a un importante mix di risorse comunali, finanziamenti regionali, fondi statali e PNRR. Le aliquote dei tributi comunali restano invariate, a conferma della volontà dell’amministrazione di non gravare ulteriormente sui cittadini", fanno sapere dal comune della Valle dell'Irno.

“Questo bilancio rappresenta un atto di grande responsabilità amministrativa e politica – dichiara la sindaca Anna Petta –. Garantiamo equilibrio dei conti, nessun aumento delle tasse e al tempo stesso investiamo su scuola, sociale, sicurezza del territorio, cultura, sport e manutenzione diffusa. È un bilancio che protegge le fasce più fragili, sostiene le famiglie e guarda con concretezza allo sviluppo futuro di Baronissi”.

"Particolare attenzione è stata riservata ai servizi sociali, con il mantenimento dei trasferimenti al Consorzio Sociale e il finanziamento di interventi a favore di minori, anziani e persone in difficoltà. Confermati i fondi per il sostegno economico alle famiglie, le borse lavoro, i progetti di inclusione e socializzazione, il taxi sociale e le iniziative dedicate alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Importanti risorse sono destinate anche alla scuola e ai servizi scolastici, con interventi di manutenzione, supporto ai progetti educativi e grandi opere di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, tra cui l’intervento sull’edificio scolastico di Saragnano e l’ampliamento della scuola dell’infanzia di Orignano".

“Abbiamo costruito un bilancio sano, equilibrato e pienamente sostenibile – spiega il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Luca Galdi –. Tutti gli indicatori di salute finanziaria sono rispettati e il nostro Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie. Il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti conferma la correttezza del lavoro svolto. È un bilancio che garantisce servizi, investimenti e capacità di programmazione nel tempo”.

Sul fronte delle opere pubbliche, l’amministrazione ha programmato un ampio pacchetto di interventi che riguardano la messa in sicurezza idrogeologica, la viabilità, le infrastrutture nelle frazioni, i parcheggi, la riqualificazione del patrimonio comunale e un piano straordinario di asfalti che interesserà tutto il territorio nel triennio. Previsti anche interventi di efficientamento energetico, manutenzione straordinaria di edifici pubblici e valorizzazione delle aree produttive. Il DUP 2026-2028, approvato contestualmente al bilancio, definisce in modo organico il quadro strategico dell’Ente, includendo il programma triennale delle opere pubbliche, il piano del fabbisogno del personale e il programma biennale di forniture e servizi. La copertura dei servizi a domanda individuale si attesta al 43,89%, confermando l’attenzione dell’Amministrazione all’accessibilità dei servizi.