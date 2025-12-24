Ex Salernitana, Pirola: "Auguro alla piazza di tornare presto in A" L'ex capitano dell'Under 21 a Tuttosport: "In granata la mia prima esperienza tra i big"

Lorenzo Pirola non dimentica Salerno. L’ex difensore granata ha parlato del suo momento con la maglia dell’Olympiakos, club scelto nell’estate 2024 dopo la retrocessione in serie B con la Salernitana. Una cessione per oltre 3 milioni di euro per l’allora capitano dell’Under 21: "Ormai è un anno e mezzo che mi sono trasferito qui e mi sto trovando benissimo in tutto, dalla squadra alla città e alle persone – le parole a Tuttosport -. Da quando sono arrivato, ma soprattutto quest'anno, sto giocando tutte le partite. Mi trovo veramente benissimo ad Atene, ho appena rinnovato il contratto e stiamo disputando la Champions League. Ce la siamo giocata con Real Madrid, Arsenal e Barcellona. Io ho fatto 6 partite su 6 da titolare, abbiamo 5 punti e quindi possiamo ancora sperare di entrare nei playoff".

Il ricordo dei granata

Poi l’augurio alla Salernitana, raccontando anche la sua avventura in granata: “Dopo la retrocessione in Serie B mi si è presentata l'occasione di firmare per l'Olympiacos ed è una scelta che rifarei mille volte. Salerno è stata la mia prima esperienza in Serie A, siamo andati bene il primo anno ma poi siamo retrocessi in B l'anno dopo. Auguro alla piazza di tornare presto nella massima divisione perché se lo merita".