Scafati: anziana muore in ambulanza, altri 38 contagi ad Angri Un decesso a Siano. Aumentano i casi nel Salernitano: reparti Covid al limite

Il Covid assedia la provincia di Salerno, nuovi casi i diversi comuni: a Siano ancora una vittima. Non ce l’ha fatta Nicola Russo “vittima di questo maledetto virus che ha sconvolto le nostre vite" Ha scritto il sindaco Giorgio Marchese.” Si tratta dell’ottava vittima nel comune. 49 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 in città, di cui due ospedalizzati.

A preoccupare è proprio la situazione dei nosocomi della provincia in cui i reparti Covid sono al limite a causa di questa nuova impennata di contagi. Una triste immagine già vista quella fuori l’ospedale Scarlato di Scafati ed anche in diversi ospedali del Salernitano: posti letto pieni e lunghe file di ambulanze che attendono. Proprio fuori il nosocomio di Scafati, ieri, si è registrato anche un decesso: un’anziana ha trascorso quasi 24 ore in ambulanza, in attesa di essere ricoverata ma, nonostante le cure del personale sanitario, non c’è l’ha fatta. E’ morta nel mezzo di soccorso che l’aveva accompagnata allo Scarlato. Era risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi.

“Ho più volte fatto appello al prefetto, nelle scorse settimane, per chiedere l’invio dell’esercito a Scafati, vista l’impossibilità di tenere sotto controllo un territorio così vasto facendo solo affidamento sulle poche unità a disposizione degli organici delle forze dell’ordine presenti. - ha scritto il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati- Non potevo, quindi, non unirmi all’accorato appello degli altri sindaci, ribadendo la mia richiesta, che diventa richiesta di tutti, e nella consapevolezza che per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria in corso e’ indispensabile fare fronte comune e supportarci vicendevolmente.”

L’agro Nocerino è sicuramente la zona più colpita da questa nuova ondata di contagi. A testimonianza di ciò, un altro pesante bollettino per il comune di Angri che registra nuovi 38 positivi, sfiorando la soglia dei 400 casi in città (399). “La richiesta fatta al Prefetto per potenziare i controlli sul territorio è necessaria in questa fase e sarà una misura di passaggio. - scrive il sindaco Cosimo Ferraioli- L’intesa con i comuni dell’agro punta proprio a questo: misure preventive ed omogenee per le nostre città in questo momento complicato.” Si registrano 27 nuovi positivi al Covid-19 anche a Pagàni. I guariti sono 23. Sale a 14 il numero delle persone ricoverate. I cittadini attualmente positivi sono 281.