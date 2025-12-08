Via agli eventi di Natale: si alza il sipario sulla Fabbrica degli elfi Torna anche l'ufficio di Babbo Natale dove i più piccoli potranno incontrare Santa Claus

L’accensione delle luminarie in Piazza Vittorio Veneto, con Babbo Natale e gli elfi, ha dato il via ufficialmente all’edizione 2025-2026 del “Natale delle meraviglie” ad Agropoli. E’ stata svelata anche quella che rappresenta la novità di quest’anno: la Fabbrica degli elfi di Babbo Natale, che ha preso posto all’interno della Sala Oratorio “Giovanni Paolo II” in Piazza della Repubblica. Qui i bambini troveranno un luogo magico con il percorso del Polo Nord, la biblioteca magica, l’ufficio postale dove potranno imbucare la letterina, la fabbrica dei dolci e dei giocattoli. Infine l’ufficio di Babbo Natale dove potranno incontrare Santa Claus. All’esterno, a poca distanza, c’è la pista di pattinaggio su ghiaccio, un’altra bella sorpresa per piccoli e grandi. Hanno preso il via anche i mercatini artigianali che fino al 6 gennaio 2026 animeranno Piazza della Repubblica e Piazza Vittorio Veneto. Attrazioni queste che rientrano nel programma degli eventi che si svolgeranno nel corso delle festività natalizie e che avranno quale momento clou il tradizionale concerto del primo gennaio in Piazza Vittorio Veneto. Quest’anno la scelta è ricaduta su “One night one. Il Capodanno del Cilento”, con musica live e dj set. Inoltre, una serie di iniziative che si svolgeranno in diverse location, organizzate in collaborazione con associazioni del territorio tra musica, animazione e tradizione.

«Ha preso il via il “Natale delle meraviglie”– dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi -. Quest’anno ci sono delle novità che pensiamo potranno essere apprezzate, specie dai più piccoli. Come di consueto abbiamo preparato un programma che confidiamo possa incontrare le preferenze di giovani e meno giovani, coinvolgendo le diverse realtà associative del territorio. Il Natale è una festa da vivere in famiglia e con chi si ama e rafforzare il senso di comunità».

«E’ un Natale che guarda soprattutto ai bambini quello di quest’anno, che poi sono i veri protagonisti di questa festività. Diverse le iniziative in programma che sapranno intrattenere e far trascorrere momenti di allegria e spensieratezza in quello che è il periodo più bello dell’anno» è il commento dell’assessore agli Eventi Roberto Apicella.