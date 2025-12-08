Ucciso a pugni in casa, si indaga sul possibile giro di droga Le indagini sulla morta del 35enne Vincenzo Mazza che hanno portato all'arresto di Luca Fedele

Un continuo via vai all'interno dell'abitazione, che spinge gli invetsigatori a credere che all'interno della casa di via Gabriele D'Annunzio potesse esserci un giro di droga.

Proseguono le indagini sull'omicidio di Vincenzo Mazza, il 35enne di Angri ucciso a pugni da Luca Fedele, 49 anni, ex pugile. L'uomo è in carcere a Fuorni con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

In casa i militari hanno ritrovato crack e cocaina: le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, mirano a chiarire non solo i dettagli ed il movente cvhe ha portato all'assassinio, ma anche se dietro possa esserci un presunto giro di droga, sul quale al momento ci sono solo ipotesi.