La magia del Presepe vivente del '900 rivive nel borgo di Roscigno vecchia La classica rappresentazione della Natività alternata a scene di vita quotidiana del Natale passato

Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ‘900”, evento che ha saputo richiamare nel piccolo paese degli Alburni decine di visitatori che si sono lasciati avvolgere dal fascino senza tempo del borgo abbandonato di Roscigno Vecchia.

Un fascino che l'atmosfera natalizia, la singolarità dell'evento, la meticolosità dell’organizzazione hanno reso ancora più evidente. La classica e sempre suggestiva rappresentazione della Natività ha naturalmente dominato la scena, resa ancora più suggestiva dalla narrazione a cura del regista Francesco Puccio. Alla sacralità della natività si sono alternate scene di vita quotidiana del Natale del passato, rievocate dalla bravura degli interpreti.

I visitatori hanno potuto ammirare la bellezza di Roscigno Vecchia, compiere una visita alla conoscenza dei tanti angoli del paese fantasma, entrare nelle case abbandonate, alcune aperte per l'occasione e trasformate in simpatiche e graziose locande presso le quali è stato possibile gustare i piatti della tradizione locale. L'evento, la cui realizzazione è stata a cura di My Fair srl, è stato organizzato dal Comune di Roscigno con il sostegno della Fondazione Monte Pruno e la preziosa collaborazione della Pro loco “Roscigno Vecchia”, del Forum dei Giovani, dell'associazione Terra mia, con la parrocchia San Nicola di Bari. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali e con la presentazione del progetto “Terre ritrovate - i viaggi delle radici nella Valle del Calore”, a cura di My Fair con Mafalda inglese, che coinvolge oltre a Roscigno, i comuni di Castel San Lorenzo in qualità di comune capofila, Laurino, Piaggine, Valle dell'Angelo e Sacco.

“Terre ritrovate - i viaggi delle radici nella Valle del Calore” è una iniziativa che mira ad esaltare l'identità dei comuni coinvolti. Il progetto è finanziato nell'ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania.