Salernitana, Anastasio rompe un tabù e grida: "Usciremo dalle difficoltà" La perla del numero 33 non basta. E sui social arrivano gli applausi dell'ex Mazzocchi

Una punizione magistrale. Una prima parte di gara con qualche brusio per qualche calcio piazzato battuto non con grande precisione. Poi però Armando Anastasio si è incaricato nel cuore del primo tempo di Salernitana-Trapani di un calcio di punizione dai 25 metri. Posizione ideale per il suo mancino educato. A fare il resto però ci ha pensato il laterale napoletano. Palla all’incrocio dei pali, imparabile nonostante il volo sotto l’incrocio dei pali di Galeotti.

Una perla che ha permesso alla Salernitana di rompere un tabù che accompagnava la Bersagliera sin da inizio stagione. Quello di Anastasio è stato il primo gol arrivato direttamente da calcio di punizione. Da leader dello spogliatoio l’ex Catania ha provato a lanciare messaggi di carica all’ambiente: “Non sempre gira come vorremmo. Riusciremo a sfruttare questi momenti difficili per costruire qualcosa di importante”. Anche Mazzocchi, ex Salernitana, ha applaudito sui social la prodezza del numero 33.