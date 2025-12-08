Mercatini e la casetta di Babbo Natale: Luci d'artista, artigiani protagonisti L'iniziativa "MeraviglioSA" organizzata dalla CNA per la kermesse festiva

Prosegue il cartellone degli spettacoli programmati in piazza Sant’Agostino per la terza edizione di "MeraviglioSA".

L’evento di CNA Salerno, con Cciaa, Comune e Bottega San Lazzaro sta registrando numerosissime presenze, con i turisti ed i visitatori di Luci d’Artista, che sotto le matite colorate, si lasciano incantare dai mercatini artigianali: lavorazione dei coralli, prodotti gastronomici, ceramiche, incisioni e tant’altro.

Oggi, 8 dicembre, nella casetta è presente Babbo Natale con il quale è possibile parlare e scattare le foto gratis. Tanti bambini già nella giornata di ieri hanno consegnato le loro letterine.

Sono gratis anche gli spettacoli musicali con band dal vivo e lo spettacolo di Ahura con le bolle di sapone ed il Tip tap che incanta più piccoli. I mercatini artigianali restano aperti dalle 10 alle 22.

Questo il programma degli spettacoli: