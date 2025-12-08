Mercatini e la casetta di Babbo Natale: Luci d'artista, artigiani protagonisti

Prosegue il cartellone degli spettacoli programmati in piazza Sant’Agostino per la terza edizione di "MeraviglioSA".
L’evento di CNA Salerno, con Cciaa, Comune e Bottega San Lazzaro sta registrando numerosissime presenze, con i turisti ed i visitatori di Luci d’Artista, che sotto le matite colorate, si lasciano incantare dai mercatini artigianali: lavorazione dei coralli, prodotti gastronomici, ceramiche, incisioni e tant’altro.
Oggi, 8 dicembre, nella casetta è presente Babbo Natale con il quale è possibile parlare e scattare le foto gratis. Tanti bambini già nella giornata di ieri hanno consegnato le loro letterine.
Sono gratis anche gli spettacoli musicali con band dal vivo e lo spettacolo di Ahura con le bolle di sapone ed il Tip tap che incanta più piccoli. I mercatini artigianali restano aperti dalle 10 alle 22.
Questo il programma degli spettacoli:
- la Casetta di Babbo Natale il 12-13-14-19-20-21-23-24 dicembre.
- • Spettacolo di bolle il -14-21 dicembre.
- • Band musicale 28 dicembre.
- • Spettacoli di falconeria 21 dicembre e 3 gennaio
- • Giochi antichi 3-4-5 gennaio.