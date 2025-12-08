Salernitana Primavera, manita dall’Empoli. In campo il "nuovo" Haxhiu Granatini penultimi insieme al Palermo. De Santis però si gode il talentuoso kosovaro

Manita pesante. La Salernitana Primavera cade ancora. Ad Empoli, la squadra di Ernesto De Santis incassa una lezione durissima. La capolista del girone B della Primavera 2 passeggia sui granatini con un 5-0 roboante. Match in discesa sin dall’inizio, con tre gol in meno di 20 minuti. Mazzi sblocca il match al 4’, Fiorini raddoppia con una conclusione dal limite al 6’, autore anche del tris al 18’. Una Salernitana tramortita che nel finale di gara incassa una punizione ancora più severa con i gol di Orlandi (82’) e Zanaga (88’). Un cinque a zero doloroso che ha evidenziato la netta differenza di qualità e organico, con la Salernitana ora penultima a sette punti insieme al Palermo, con tre punti di vantaggio sul Crotone ultimo.

A strappare un sorriso però alla società granata il debutto della giovane stellina Fation Haxhiu. Ala sinistra classe 2007 kosovara, il diciottenne è approdato quest’estate in Serie D al Cannara. La Salernitana è riuscito a strapparlo alla concorrenza e ad inserirlo in rosa. Si allenerà con la prima squadra e sarà elemento prezioso con la Primavera. Subentrato nel cuore del primo tempo con i suoi guizzi ha messo in seria difficoltà la difesa toscana. Un rinforzo importante per la missione salvezza.