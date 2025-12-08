Trapani, pari a Salerno tra ombre sul futuro. Antonini: "Società al sindaco" Futuro in bilico per i siciliani sia nel calcio che nel basket

Nemmeno il tempo di gioire per il pari con la Salernitana che per il Trapani sono già ore di ansia per il futuro societario. Dopo la prova gagliarda e orgogliosa degli uomini di Salvatore Aronica all'Arechi, con il risultato di 1-1 che ha permesso ai siciliani di portare a casa un punto d'oro, nella serata di ieri, Valerio Antonini ha lanciato nuovi messaggi durissimi nei confronti della città e del sindaco Giacomo Tranchida. Il patron dei granata si è affidato al suo canale X con un video durissimo in cui annuncia di voler consegnare le chiavi del club di calcio e di basket al primo cittadino.

“È stato un fine settimana molto difficile, ma le due squadre hanno risposto in maniera eccezionale - le parole di Antonini -. C’è una parte della tifoseria che si definisce organizzata che mi ha voltato le spalle. Di fatto ha abbandonato la mia gestione”. Poi il messaggio di resa: “Ho deciso di consegnare stasera in mano al sindaco la gestione delle due società”, dice rivolgendosi direttamente a Tranchida. E ancora: “Sono pronto a dimettermi da presidente”. Una chiamata in causa durissima, con tanto di appuntamento: “Martedì mattina dopo le feste, vieni a prenderti le due chiavi simboliche delle squadre”.