Il Covid stronca altre quattro vite in provincia di Salerno Il cordoglio dei sindaci. Aumentano positivi, disagi all'ospedale Ruggi per i vaccini

Continua ad allungarsi la triste conta delle vittime del Covid-19 in provincia di Salerno. Ancora quattro decessi registrati nella giornata di ieri. Lutto a San Valentino Torio per la morte di un uomo. "Una cara persona che era ospedalizzata non ce l' ha fatta. Preghiamo per lui e per la sua famiglia a cui vanno le condoglianze del Sindaco e dell' Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità. Salgono a 10 i decessi dall' inizio della pandemia." Ha scritto il sindaco Michele Strianese. Sono 167 i positivi attivi nel comune, quattro di questi ricoverati.

"Teniamo duro. Rispettiamo le regole. E' un momento difficile e delicato.Che bisogna superare con i sacrifici e il coraggio." Ha concluso il sindaco Michele Strianese.

Anche a Siano un decesso. Il sindaco Giorgio Marchese ha espresso il suo cordoglio per la morte di Nicola Di Filippo "Vittima di questo maledetto virus che ha sconvolto le nostre vite. A tutta la sua famiglia va la vicinanza mia e dell'intera amministrazione comunale. Riposa in pace Nicola." Nel comune sono 44 i cittadini attualmente positivi al Covid.

A Sant'Egidio del Monte Albino si registra la settima vittima del Coronavirus. Si tratta di Giuseppe Gautiero, deceduto dopo un lungo ricovero in ospedale. "Un prezzo altissimo che la nostra comunità sta pagando e che deve indurre tutti a compiere il massimo sforzo di responsabilità e di prudenza. L'Amministrazione comunale, certa di interpretare i sentimenti di cordoglio dell'intera comunità, si stringe affranta alla famiglia di questo nostro concittadino che non è riuscito a vincere la battaglia contro il covid." Scrivono dall'amministrazione.

In città sono 138 i positivi attuali, ieri altri 3 contagi e 3 guarigioni. Profondamente colpito dalla scomparsa dell'uomo anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri, che ha affidato ai social il suo dolore:

"Poco fa se n'è andato, sopraffatto dal covid, Giuseppe Gautiero. Questo nostro caro concittadino ha lottato contro la malattia ma non è riuscito a sconfiggere questo virus subdolo e pericoloso, che se l'è portato via dopo molti giorni di ricovero. Porterò nel cuore il ricordo di un uomo perbene e serio, un infaticabile lavoratore, semplice e onesto, cui ho voluto davvero bene. Giuseppe è il papà di Anna Gautiero, una persona che considero un membro della mia famiglia e con cui ho sempre avuto un rapporto speciale, di profondissima amicizia e di reciproca stima. Un rapporto personale che, col tempo, è diventato anche politico. Anna, infatti, è stata Assessore della mia Giunta nella precedente amministrazione comunale che ho guidato, mostrando sempre impegno, dedizione e senso delle Istituzioni. Voglio esprimere a lei e a tutta la sua famiglia - a sua madre Marisa, a suo fratello Alfonso e sua sorella Stella - la mia più affettuosa vicinanza e solidarietà in questo momento di dolore. Sentimenti che esprimo anche a nome di mia moglie Maria e di tutta la mia famiglia."

Un nuovo decesso, ieri, anche nel Vallo Di Diano. Non ce l'ha fatta una donna di Polla, ricoverata all'ospedale di Salerno. Aveva 45 anni.

16 positivi e 13 guariti ad Angri, sono 527 i casi attivi nel comune. A Pagani si registrano 38 nuovi positivi al Covid-19 e 22 guariti, le persone ricoverate sono 12 ed i cittadini attualmente positivi sono 368. 5 positività a Giffoni Valle Piana, dove si registrano anche 7 guarigioni, pertanto sono 30 i casi di positività attuali. 2 nuovi contagi anche ad Agropoli, 16 nuovi positivi a Mercato San Severino, che arriva a 119 casi attivi e 5 contagi a Vietri, dove i positivi attuali sono 90.

Intanto, a Nocera Inferiore, il sindaco Manlio Torquato ha chiesto al Dott. A.S. Robustella, Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, una ulteriore verifica ed il controllo del rispetto delle già disposte misure anti-covid nelle sedi giudiziarie, a seguito di ripetute segnalazioni e richieste da parte di alcuni avvocati. “L'incremento dei contagi, registrato negli ultimi giorni, ci impone il rispetto scrupoloso delle misure di prevenzione del contagio e all’ adozione delle opportune pratiche di sicurezza, considerato che la struttura comprensoriale giudiziaria, accoglie utenti e personale giudiziario proveniente da più parti. Ma sono anche consapevole dell' assoluto scrupolo con il quale il Presidente del Tribunale ha operato ed opera”- ha concluso il Sindaco.

E mentre aumentano i positivi, i posti letto sono praticamente esauriti e forti disagi si registrano anche per la somministrazione dei vaccini. Ieri lunge code e attese per i tanti over 80 che ieri si sono recati all’ospedale Ruggi. A creare problemi sembrerebbe esser stato un blocco della piattaforma informatica della Regione Campania che gestisce il sistema delle prenotazioni.